Путіна потрібно садити за стіл переговорів, поки з ним готові говорити - Зеленський

Президент України заявив, що Україна не повинна витрачати час на тривалі бюрократичні процеси.
Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту діяти так само швидко, як це робить керівництво української держави під час воєнного стану.
Про це він говорив в інтерв’ю закордонним ЗМІ у вівторок, 1 березня.
Зеленський висловив сподівання, що війна з Росією не буде тривати довго, але для цього потрібні швидкі та рішучі дії не тільки з боку українського уряду та української армії, але й міжнародних партнерів України.
"Світ вже розуміє, що треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки з ним ще готові сісти за стіл перемовин. Я так вважаю", - сказав він.
За його словами, в теперішніх умовах недоцільно говорити про обсяги та розміри допомоги та витрачати час на бюрократію, оскільки війна тепер не вимірюється грошима, а людськими життями.
"У нас війна щоденна, допомога потрібна щодня. Україна точно не повинна витрачати час на ті чи інші бюрократичні процеси. Через війну у нас воєнний стан і ми керуємо державою в іншому форматі. Немає дуже багато часу на обговорення, немає багато кабінетів для спілкування і прийняття рішень, немає великої кількості людей, з якими треба так чи інакше домовлятись через політику, щоб дійсно отримати серйозний результат", - сказав президент.
Зеленський запевнив, що в умовах воєнного стану керівництву української держави доводиться діяти швидко. Таких самих швидких дій він чекає і від партнерів України за кордоном.
"У цій війні через воєнний стан є можливість дуже швидко керувати державою. Тому всі ми діємо швидко, тому армія робить все швидко, тому ми захищаємо нашу державу швидко. І так само, якщо нам хочуть допомогти, всі так само повинні діяти швидко", - пояснив він.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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