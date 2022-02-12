Путіна заскочили зненацька зливом розвідданих щодо нападу на Україну: ЗМІ

Розкриття секретної інформації ретельно узгоджується між агентствами нацбезпеки США.

Американські ЗМІ заявили, що влада США навмисно розкриває секретну інформацію розвідки щодо вторгнення РФ в Україну, щоб віднадити Росію від її намірів.

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Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє джерело видання, розкриття секретної інформації ретельно узгоджується між агентствами нацбезпеки США. Мета - зірвати плани РФ та стримувати військові дії.

Зазначається, що ця стратегія працює, а адміністрація американського президента вважає, що завдяки розповсюдженню секретної інформації "Путіна заскочили зненацька".

"Ми сподіваємося, що росіяни здивовані тим, що союзники знають про це (підготовку Росії до передбачуваного вторгнення в Україну) і що вони мають узгоджену реакцію. Це корисно, щоб змусити їх засумніватися в собі. Корисно змусити їх поставити собі питання, чи можуть вони насправді здійснити деякі з цих планів, і водночас зберігати таємницю та ефект несподіванки. Якщо вони засумніваються в системі, то можуть зняти [з посади] деяких компетентних людей, підозрюваних у шпигунстві, але при цьому зовсім не шпигунів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.