"Путінська держава, як і нацизм, має бути засуджена": Зеленський виступив перед Гельсінською комісією США

Немає такого злочину проти людяності й життя, який би ще не скоїла путінська Росія й ті, хто працює на її божевільного диктатора. Світ бачив спалені російською армією українські міста й села. Кожен принаймні чув про масові вбивства, які неминуче йдуть за російським триколором по окупованій території.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, звертаючись до учасників слухання Гельсінської комісії США на тему "Притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України: Уроки Нюрнберга".

Як відзначив український лідер, неможливо змиритися з болем сімей, які були розділені путінською війною та депортацією українських дітей. Ми також не повинні забувати про мільйони українців, які виживають під російською окупацією, позбавлені навіть елементарних людських прав.

"Хай на шляху правосуддя не буде перешкод! Так само як нацизм, має бути засуджена й путінська держава. Я закликаю всіх, хто має змогу прискорити настання реального миру", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні.

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