Путінська "СВО" провалилася: бої за Костянтинівку остаточно це довели - CNN

Рік боїв за Костянтинівку став символом виснажливої війни Росії в Україні / © Associated Press

Реклама

Майже рік безперервних штурмів Костянтинівки не приніс Росії результату, про який гучно заявляли у Кремлі. Російські війська досі не встановили повний контроль над населеним пунктом, а бої тривають.

Про це пише CNN.

Журналісти зазначають, що оприлюднені 3 липня російською стороною відео не підтверджують заяв про окупацію. Геолокація кадрів, свідчення українських військових та мапи проєкту DeepState свідчать, що російські підрозділи лише намагаються закріпитися в окремих районах, тоді як центральна частина міста залишається ареною запеклих боїв.

Реклама

Кореспонденти CNN двічі працювали у Костянтинівці протягом останнього року та зафіксували, як місто поступово перетворювалося на руїни.

Окупанти зруйнували місто / © Associated Press

Якщо влітку 2025 року там ще працював ринок і залишалося цивільне населення, то вже навесні 2026-го більшість жителів евакуювалися, а житлова забудова була майже повністю знищена.

Видання також звертає увагу на шалені втрати російської армії. За оцінками західних чиновників, РФ щомісяця втрачає до 35 тисяч убитими та пораненими, однак навіть така ціна не дозволила швидко просунутися вперед. Після оголошення про «захоплення» Костянтинівки українські військові оприлюднили кадри ударів по російських силах у межах міста, що стало ще одним доказом відсутності повного контролю окупантів.

«За рік безперервних боїв Костянтинівка, площа якої становить лише 66 квадратних кілометрів, майже повністю перетворилася на руїни. Водночас захоплення міста могло б наблизити російські війська до Краматорська та Слов’янська, однак навіть у разі успіху для цього знадобиться ще щонайменше рік важких боїв», — вважають журналісти.

Реклама

Місто повністю відрізане від гуманітарної допомоги та екстрених служб / © Associated Press

У матеріалі також зазначається, що протягом року російські безпілотники значно збільшили дальність польоту, що суттєво ускладнило оборону міста та логістику українських сил. Якщо влітку 2025 року до Костянтинівки ще можна було відносно безпечно дістатися дорогами, захищеними спеціальними сітками від FPV-дронів, то вже навесні 2026 року вони були всіяні знищеними автомобілями.

Що відбувається у Костянтинівці — останні новини

Військове командування РФ заявило, що нібито російські війська «окупували» місто Костянтинівку Донецької області. Однак в Угрупованні військ «Схід» назвали повідомлення росіян брехнею та спробою РФ «намалювати» успіх та виправдати великі втрати живої сили.

Цей населений пункт перебуває під контролем українських захисників. Постійно тривають боєзіткнення в деяких районах міста. Збройні Сили України виявляють спроби росіян проникнути до Костянтинівки та знищують загарбників. Сили оборони завдають ударів по логістичних шляхах військ РФ та місцях скупчення особового складу.

Речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов підтвердив, що заяви Путіна про Костянтинівку — неправдиві.

Реклама

«Населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. Військові частини та підрозділи 19-го армійського корпусу Угруповання військ Схід продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», — сказав Ковальов.

Пізно увечері, 3 липня, Путін зустрівся з очільником Генштабу Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами та заявив про «захоплення» Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значні просування» окупантів у Донецькій області.

На заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки відреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою російською брехнею, щоб запустити хоч якусь новину».

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський.

Реклама

Новини партнерів