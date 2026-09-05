Путіну особисто передали пропозицію Києва про режим тиші: Буданов розповів деталі

Кирило Буданов.

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Україна пропонувала Російській Федерації припинення вогню не лише в небі, а й на фронті. Втім, відповіді не отримала.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі «Суспільному».

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За його словами Київ пропонував Москві режим припинення вогню. Що більше — цю пропозицію донесли особисто диктатору Володимиру Путіну. Втім, наголошує Буданов, Кремль проігнорував — реакції зі сторони РФ «не було».

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Очільник ОП розповів, що пропозиція перемир’я стосувалася не лише ударів по Україні, а й бойових дій на фронті. Втім, у Москві цю ініціативу не відреагували.

«Дрони летять, ви все бачили», — зазначив Буданов.

Візит представників Трампа до Києва

Буданов підтвердив, що візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера таки відбудеться у неділю, 6 вересня.

Керівник Офісу президента припустив, що протягом неділі росіяни можуть не атакувати Київ через візит американців. За словами Буданова, Віткофф та Кушнер «вже за кілька годин» прибудуть до Росії.

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Нагадаємо, на тлі візиту Віткоффа і Кушнера до України і Росії, США висунули жорстку вимогу щодо припинення атак. Заради безпеки дипломатів Вашингтон виступив з вимогою про тимчасове припинення взаємних атак на столиці та енергетичну інфраструктуру обох держав.

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