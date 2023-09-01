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Путіну сказав спасибі за “щасливе дитинство” першокласник з розбомбленого росіянами Маріуполя (відео)

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Путіну сказав спасибі за “щасливе дитинство” першокласник з розбомбленого росіянами Маріуполя (відео)

Першокласник у Маріуполі дякує Путіну / Фото: скриншот з відео

Господар Кремля вислухав подяку по відеозв’язку.

У п’ятницю, 1 вересня, у зруйнованому російськими ракетами та снарядами Маріуполі окупаційна влада влаштувала видовище у дусі сталінських часів — першокласника місцевої школи змусили подякувати господарю Кремля за “турботу” про місто.

Про це повідомляє видання Meduza, опублікувавши відповідне відео.

Цього дня в Маріуполі відбувалася церемонія відкриття школи, до якої вирішив долучитися президент держави-агресорки Володимир Путін за допомогою відеозв’язку. 

Верховода терористичної організації “ДНР” Денис Пушилін, цинічно посміхаючись, вивів до камер першокласника, який сказав Путіну “велике спасибі за те, що дбаєте про моє улюблене місто Маріуполь”.

Після цього хлопчик затнувся, намагаючись згадати завчені слова. Але його перебив Пушилін, ніби, налякавшись, що школярик наговорить зайвого.

Президент РФ Володимир Путін слухає подяку першокласника з Маріуполя / © скриншот з відео
Президент РФ Володимир Путін слухає подяку першокласника з Маріуполя / Фото: скриншот з відео

Господар Кремля, який з’явився у кадрі, з кам’яним виразом обличчя слухав ці нещирі слова подяки, крутив у руці авторучку та стукав нею по столі.

Нагадаємо, у школі, яку відкрили в окупованому місті Маріуполі Донецької області, на стінах з’явилися цитати президента держави-агресорки Володимира Путіна.

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Дата публікації
Перегляди
433
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