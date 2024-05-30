Путіну влаштували зустріч із “вдячною родиною” з Маріуполя

Про протести невдоволених побутовими умовами в місті маріупольців, які стояли на вулиці під час цього прямого відеозв’язку з кремлівським диктатором, ніхто не згадав.

У тимчасово окупованому місті Маріуполі Донецької області багатодітну родину змусили дякувати президентові Російської Федерації Володимирові Путіну за “відновлення” зруйнованого війною міста.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Характерно, що люди, яких привели у студію для онлайн-спілкування з господарем Кремля, який розв’язав руйнівну війну в Україні, не змогли самостійно назвати “здобутків” окупаційної влади в Маріуполі.

“Під час відеозустрічі російський диктатор спитав родину з окупованого міста, як їм Маріуполь. Родина відповіла, що усе "відновлюється" та "відчуваються зміни". Ось правда не уточнили, які саме. Тож Путін сам розповів про нібито новий транспорт та зміни у системах освіти та охорони здоров'я”, - повідомили в Маріупольській міськраді.

До речі, як зазначили у повідомленні, про протести невдоволених побутовими умовами в місті маріупольців, які стояли на вулиці під час цього прямого відеозв’язку з кремлівським диктатором, ніхто не згадав.

“Не розповів очільник держави-терориста і про постійні пориви, відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках. Про це майже щодня пишуть місцеві жителі у чатах, але диктатору показують лише тих, хто скаже, що все "добре", - наголосили в Маріупольській міськраді.

Нагадаємо, окупанти за два роки не спромоглися налагодити комунальну інфраструктуру у Маріуполі. Взимку більшість будинків не опалювалися, є проблема з подачею води та електроенергії. Ба більше, будинки, які можна було відремонтувати, просто зносять, а компенсації містянам не виплачують.

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