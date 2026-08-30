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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1756
Час на прочитання
1 хв

Путіну запропонували переговори з Трампом і Зеленським, нічні обстріли України: головні новини ночі 30 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін

Володимир Зеленський, Дональд Трамп та Путін / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 серпня 2026 року:

  • Трамп, Зеленський і Путін за одним столом: Axios розкрив деталі візиту директора ЦРУ до Москви Читати далі –>

  • Росія виснажує Київ постійними атаками: експерти назвали, що стоїть за новою тактикою Кремля Читати далі –>

  • Житомирську трасу знову відкрили: ДСНС повідомила про наслідки вибуху на Київщині Читати далі –>

  • Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

  • Вогонь у багатоповерхівці та постраждалі: у ДСНС розповіли про наслідки атаки на Київ Читати далі –>

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