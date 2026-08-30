Путіну запропонували переговори з Трампом і Зеленським, нічні обстріли України: головні новини ночі 30 серпня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 серпня 2026 року:

Трамп, Зеленський і Путін за одним столом: Axios розкрив деталі візиту директора ЦРУ до Москви Читати далі –>

Росія виснажує Київ постійними атаками: експерти назвали, що стоїть за новою тактикою Кремля Читати далі –>

Житомирську трасу знову відкрили: ДСНС повідомила про наслідки вибуху на Київщині Читати далі –>

Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>