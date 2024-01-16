"Путіну знову потрібна перемога": військовий про дії ворога в районі Авдіївки

Так, Володимир Путін вчергове наказав своєму війську захопити Авдіївку. Це потрібно йому на тлі хвилі невдоволення серед громадян РФ через втрачені літаки.

Про це сказав військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Еспресо".

Час спливає

Як стверджує Тимочко, ворог провів перегрупування військ і певні ротаційні дії. Йому треба бодай якась перемога.

"Путін надав завдання зайняти Авдіївку, щоб погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві у рамках крайніх подій з літаками РФ. Путін поспішає продемонструвати якусь перемогу або активізацію, щоб російське суспільство сприйняло помсту за "братів вічного польоту". І командування на цьому напрямку теж це розуміє. Цей симбіоз подій і змушує їх активно наступати на Авдіївському напрямку", – пояснив Тимочко.

Щобільше, каже він, росіяни також розуміють, що в питанні захоплення Авдіївки час грає не на їхню користь. І президентські вибори в Росії теж наближаються.

"Авдіївка розташована на стику сходу й півдня, і це загроза для російського військового контингенту Донецького напрямку. Також це може для них перетворитися й проблемою Маріуполя. Усі ці події й пов'язані з активізацією агресора на Авдіївському напрямку, щоб заспокоїти Путіна після їхніх втрат у повітряному просторі. Але казати, що росіяни десь закріплюються ще зарано", – підсумував військовий.

Раніше стало відомо, скільки людей залишаються в Авдіївці та чому вони не евакуюються.

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