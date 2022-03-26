ПВК "Вагнер" готувала замах на Зеленського і Шмигаля - Лубківський

Усі відповідні докази отримає Міжнародний суд.
Вагнерівці готували замах на Зеленського та Шмигаля.
Про це повідомляє CNN.
За словами радника міністра оборони Маркіяна Лубківського, ПВК "Вагнер" готувала замах проти президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Докази на ліквідацію вищого керівництва України мають спецслужби, а Міжнародний суд їх отримає.
Лубківський зазначив, що присутність у Києві керівництва держави, зокрема президента, глави уряду та парламенту підтримує моральний дух армії, а також звичайних українців.
Ліквідувати Зеленського і Шмигаля вагнерівцям не вдалося.
Нагадаємо, що в Україну відправили чергову групу бойовиків, які можуть спробувати ліквідувати найвище військово-політичне керівництво нашої країни. Як стало відомо, групу бойовиків очолює пропагандист та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. До нашої країни військових злочинців відправили для того, щоб спробувати провести атаки у бік керівництва України.