ПВК "Вагнер" готувала замах на Зеленського і Шмигаля - Лубківський

ПВК "Вагнер" готувала замах на Зеленського і Шмигаля - Лубківський

Усі відповідні докази отримає Міжнародний суд.

Вагнерівці готували замах на Зеленського та Шмигаля.

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Про це повідомляє CNN.

За словами радника міністра оборони Маркіяна Лубківського, ПВК "Вагнер" готувала замах проти президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Докази на ліквідацію вищого керівництва України мають спецслужби, а Міжнародний суд їх отримає.

Лубківський зазначив, що присутність у Києві керівництва держави, зокрема президента, глави уряду та парламенту підтримує моральний дух армії, а також звичайних українців.

Ліквідувати Зеленського і Шмигаля вагнерівцям не вдалося.

Нагадаємо, що в Україну відправили чергову групу бойовиків, які можуть спробувати ліквідувати найвище військово-політичне керівництво нашої країни. Як стало відомо, групу бойовиків очолює пропагандист та власник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин. До нашої країни військових злочинців відправили для того, щоб спробувати провести атаки у бік керівництва України.