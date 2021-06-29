Пять років без "Міфа": 29 червня на Донбасі ворожа куля вбила видатного оперного співака Василя Сліпака

Військовий був добровольцем і загинув у 2016 році.

Він майже 20 років жив у Франції, виступав на найкращих європейських сценах. До України його повернула війна, яка і забрала його життя. П'ять років тому - 29 червня 2016 року на Донбасі загинув Василь Сліпак - видатний український оперний співак, соліст Паризької опери, волонтер, учасник Революці Гідності і війни на сході України з позивним "Міф", Герой України. Василя вбила куля снайпера поблизу селища Луганське на Донеччина, коли воїн стояв за кулеметом.

Похований Герой України у рідному Львові на Личаківському цвинтарі.

"Його голос лунав на світових оперних сценах, але серце билось Україною... Доля щедро нагородила його різними талантами. У нього був унікальний голос, міг співати чоловічі і жіночі оперні партії. Вільно володів сімома мовами. Здобув багато престижних міжнародних відзнак", - так згадує Василя Сліпака Олег Вишняков, Почесний консул держави Ізраїль у Західному регіоні.

У родині Сліпака ніхто професійно не був пов'язаний з музикою. Мама працювала в конструкторському бюро, тато був фахівцем виробничого підрозділу, старший брат Орест - лікар за освітою. Але унікальний голос був у дідуся, на честь якого батьки назвали сина. Родина не знала, що він полишив сцену заради боротьби за Україну. Рідним він сказав, що займається волонтерською діяльністю на сході.

"Перед тим, як Василь пішов на фронт, його кар’єра стрімко пішла в гору, контракти сипались один за одним, але Василь обрав інший шлях. Усі гроші, які в нього були, Василь витратив на фронт… Усі його рахунки вичищені до нуля… Нічого не залишилося. За три роки брат віддав фронту всі свої заощадження. Про це ми дізналися вже після його смерті", - згадував старший брат Орест Сліпак.

"Ця війна повинна закінчитись нашою перемогою. І цієї перемоги ніхто не подарує, тільки ми самі", - говорив Василь Сліпак.

Варто зазначити, що пам'ять про загиблого Героя, соліста Паризької опери Василя Сліпака живе - так, про нього зняли фільм "Міф", у школі Львова відкрили присвячений йому музей, а у 2020 році мурал - на ньому він зображений у двох іпостасях - як солдат із побратимами за спиною, і як співак у світлі софітів.

У Києві Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.

Національний банк випускає монету на його честь. Монету номіналом дві гривні випустили тиражем 35 тисяч штук. На її аверсі - портрет Василя Сліпака, нотний рядок і малий герб України.

Як повідомлялося, українські військові ліквідували снайпера, який вихвалявся, що вбив "Міфа".

У школі, де вчився оперний співак і Герой визвольної війни Василь Сліпак, відкрили музей

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