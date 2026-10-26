Пєсков натякнув на нові перемир’я в Україні за прикладом Олешків: деталі

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Росія допускає можливість поширення гуманітарної ініціативи першої леді США Меланії Трамп на інші ділянки фронту в Україні.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що локальне припинення вогню в Олешках може стати прецедентом для подібних домовленостей на інших напрямках. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

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Припинення вогню в Олешках: що заявив Пєсков

Пєсков відповів на запитання російських журналістів, чи може механізм тимчасового припинення вогню в Олешках стати прикладом для аналогічних домовленостей на інших ділянках фронту, де цивільне населення також потребує допомоги.

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«У гуманітарних цілях — абсолютно може бути. Тим більше, коли йдеться про безпосереднє, дуже позитивне координувальне втручання в цей процес американської сторони, американських переговорників, першої леді США Меланії Трамп», — сказав речник Кремля.

За його словами, Москва «високо цінує» зусилля американської сторони та першої леді США.

«Досягнуті домовленості можуть стати прецедентом», — додав Пєсков.

Представник Кремля не уточнив, на яких саме ділянках фронту можуть запровадити аналогічні домовленості та коли це може статися.

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Гуманітарна катастрофа в Олешках — останні новини

Нагадаємо, ситуація в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині залишається складною через бойові дії та проблеми з доступом до міста. Місцеві жителі потребують гуманітарної допомоги, зокрема продуктів, питної води та медикаментів.

23 жовтня стало відомо, що Україна та Росія за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовилися про локальне припинення вогню для проведення гуманітарної операції. Як повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, домовленості передбачають доставлення гуманітарного вантажу та створення умов для безпечного пересування цивільних, зокрема евакуації тих, хто хоче залишити місто.

За словами Лубінця, операція буде складною та відбуватиметься поступово. Режим тиші для проведення гуманітарної місії узгодили на 27 жовтня від 03:00 за київським часом.

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