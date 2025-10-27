ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
15
2 хв

"Писали втрьох — і ніби вдома": як українці за межами країни долучились до диктанту єдності

Така традиція, як Всеукраїнський диктант, допомагає дітям підтримувати українську мову й відчуття єдності з Батьківщиною

Кирило Шостак
Всеукраїнський диктант

Всеукраїнський диктант / © УНІАН

Співзасновниця Всеукраїнського руху “Єдині” Наталія Федечко розповіла про участь своєї родини в написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. За її словами, така ініціатива має особливе значення для українців, які живуть за межами країни.

Про це Наталія Федечко розповіла в ефірі ТСН.ua.

“Ми писали втрьох — я, мій 16-річний син і 11-річна донька. Для молодшої це було непросто — текст був складний, диктування швидке. Але саме це спонукало до обговорення: хто як поставив коми, хто написав слово разом, хто окремо. Це і є головна цінність”, — розповіла Федечко.

Вона зазначила, що участь у диктанті стала важливою подією для українських родин за кордоном, адже мова часто не є основною у щоденному спілкуванні дітей.

“Сам факт того, що українці в усьому світі одночасно пишуть цей диктант, дуже важливий. Це відчуття єдності. Для дітей, які вчаться за кордоном, українська мова не завжди звучить щодня. Тому такі акції допомагають її підтримувати”, — наголосила співзасновниця руху “Єдині”.

Федечко додала, що навіть попри складність тексту, диктант став не лише перевіркою знань, а й приводом для спільного часу з родиною та розмов про мову.

Нагадаємо, деякі українці, які писали радіодиктант, скаржаться на текст — дуже швидко читали і нерозбірливі слова. Деякі учасники не встигли написати весь текст, а також висловлювалися думки, що диктант мав би читати вчитель, а не артист.

15
