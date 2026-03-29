Питання часу: чому і коли українські дороги стануть платними

Питання часу: яку модель платних доріг пропонують запровадити в Україні / © Pixabay

Після закінчення війни обсяги робіт у дорожній інфраструктурі будуть колосальними. І є сумніви, що міжнародного фінансування буде достатньо. Тому поява платних доріг в Україні — це тільки питання часу.

Про це заявив в інтерв’ю Texty голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За його словами, у перспективі, після війни, ймовірно доведеться переходити до нових моделей фінансування ремонту та будівництва автошляхів. Зокрема, до запровадження платних доріг (tolling).

Які моделі плати за проїзд дорогами розглядаються

Тolling

«Найпоширеніша модель — це tolling, тобто плата за проїзд дорогами. У різних країнах вона реалізована по-різному. Наприклад, в Угорщині та Молдові діє система віньєток, коли водій купує дозвіл на користування дорогами на певний період: тиждень, місяць тощо», — каже Сухомлин.

Також він навів приклад Італії, де інша модель: на автобанах встановлені пункти оплати, і водій платить залежно від того, яку відстань проїхав — 50 чи 100 км.

«Для України запровадження платних доріг — це, швидше за все, питання часу. Головне визначити правильну модель», — вважає голова Агентства відновлення.

За його словами, у багатьох країнах запроваджено різні форми оплати, але фактично за користування інфраструктурою платять усі.

Яка модель оплати за дороги найкраще підходить Україні

На його думку, для України, була б справедливою модель, коли водій платить лише за високоякісну інфраструктуру.

«Умовно кажучи, якщо дорога Київ — Житомир приведена до належного стану: рівне покриття, швидкий і безпечний рух, тоді водій розуміє, за що платить. Але якщо далі є проблемна ділянка (наприклад, об’їзна дорога під Житомиром, яка роками не добудовується й перебуває в аварійному стані), то за неї плата не має стягуватися. І лише після того, як держава відновлює цю ділянку, її включають у платну систему. Це може працювати автоматично — через фіксацію пройденої відстані», — навів приклад Сухомлин.

