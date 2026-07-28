Питання з поверненням Федорова закрите: на Банковій поставили крапку з міністром оборони

Володимир Зеленський та Михайло Федоров / © Facebook/Володимир Зеленський

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У президентській команді вважають історію з можливим поверненням Михайла Федорова до керівництва Міністерством оборони остаточно закритою. Новим очільником оборонного відомства стане Євген Хмара.

Про це йдеться у матеріалі «РБК-Україна» з посиланням на джерела в оточенні Володимира Зеленського та самого ексміністра.

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Попри тривалі вуличні протести та серію особистих зустрічей між президентом та Михайлом Федоровим за зачиненими дверима, сторони так і не дійшли згоди щодо подальшої форматної співпраці. За даними джерел, Зеленський публічно та приватно пропонував ексміністру посаду віцепрем’єра з цифрових інновацій, аби той продовжував курирувати «візіонерський» напрямок.

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Однак у команді Федорова від такої пропозиції відмовилися, вважаючи її апаратною «ширмою». На їхню думку, посада віцепрем’єра без прямого керівництва міністерством, формування команди та права підпису документів позбавляє чиновника реальних важелів впливу на систему.

«Якби Федорова хотіли повернути в команду, йому одразу щось запропонували б. А зараз ми розуміємо, що всі ці ідеї з віцепрем’єром — це щоб погасити вуличні протести», — зазначило джерело в оточенні колишнього очільника МО.

У команді президента водночас наголошують: оскільки Зеленський бачить кадрову історію закритою, керувати міністерством буде Євген Хмара, а питання повернення Федорова наразі взагалі не стоїть на порядку денному.

Водночас Банкова пішла на іншу поступку протестувальникам — звільнення головкома ЗСУ Олександра Сирського. За підсумками масштабного кастингу та консультацій із комбригами, посаду головнокомандувача обійняв Михайло Драпатий.

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Попри кадрові рішення, вуличні акції проти відставки Федорова тривають. Разом із тим, криза спричинила різкий стрибок електорального рейтингу ексміністра — згідно з останніми опитуваннями, за нього готові проголосувати 13,4% виборців, а рівень довіри сягнув 65%. Втім, сам Федоров, за словами його оточення, наразі не планує йти у політику.

Відставка Федорова: останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський пояснив гучні кадрові зміни в оборонному секторі та назвав головну причину. Президент заявив, що між керівництвом Міноборони та командуванням армії протягом кількох місяців не було необхідної взаємодії. Водночас ключові завдання під час війни неможливо ефективно розв’язувати без узгоджених дій обох структур.

Михайло Федоров майже сім років пропрацював у Кабміні, спершу як міністр цифрової трансформації, а останні пів року — як міністр оборони. 15 липня він подав у відставку.

На брифінгу вже після відставки Федоров доволі жорстко розкритикував Сирського та визнав, що виступав за його звільнення.

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«Сирський не готовий дивитися в очі й говорити про проблеми. Він готовий плести інтриги, думати, що хтось замовив якусь кампанію. Замість того, щоб придумати, як перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну», — заявив він.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара. Він нагадав, що Хмара очолював Центр спеціальних операцій «Альфа» СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових.

Зеленський пропонував Михайлу Федорову різні варіанти роботи у владі.

У багатьох містах України тривають мітинги на підтримку Федорова.

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