Питна вода в Україні може бути небезпечною: експерт б’є на сполох

Вода.

В Україні погана ситуація з питною водою. Пити її та навіть використовувати у їжу “в певних випадках може небезпечно”. Втім, погана якість води на тарифи ніяк не впливає.

Про це повідомив у своїй колонці для “Фокус” експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко з посиланням на дослідження "Держпродспоживслужби".

З його слів, від початку 2025 року лабораторіями "Держпродспоживслужби" та під час виробничого контролю було досліджено 700 273 проби води:

з об’єктів централізованого водопостачання – 689 570 проб;

з об’єктів нецентралізованого водопостачання – 10 703 проби води.

Зазначається, що них не відповідали вимогам санітарного законодавства 23 509 проби з джерел централізованого водопостачання та 1 190 проб з джерел нецентралізованого водопостачання.

Після контролю один штраф було накладено в Київській області. Крім того, було направлено понад три тисячі приписів щодо усунення порушень на об’єктах водопостачання органам місцевого самоврядування та на адреси балансоутримувачів. Наразі виконано лише 40% рекомендацій.

“І це повна катастрофа в Україні. З однієї сторони, 12-кратне зростання тарифів водоканалів за останні 12 років, при тому відсутні капітальні, а в багатьох випадках — поточні ремонти, постійні спроби перекласти на споживачів проблеми водоканалів, з іншої сторони, зростання вартості електроенергії за останні 4 роки на 200% напряму вдарило по тих залишках коштів, які залишились“, - наголошує експерт.

Нагадаємо, експерт Андрій Новак розповів, що буде з тарифами на газ, світло й тепло восени. Хоча уряд обіцяє, що вартість комуналки не зростатиме у новому опалювальному сезоні, ситуація залишається нестабільною. Все залежатиме від ситуації на фронті та інтенсивності російських обстрілів.

Тим часом Держстат заявив, що борги українців за оплату житлово-комунальних послуг жахають. Так, за виключенням боргу, сформованого на тимчасово окупованих територіях, на кінець другого кварталу цього року виріс до 106,6 мільярдів гривень.