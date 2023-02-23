Раціонально не харчувала та не розвивала 2-річного сина: на Полтавщині жінці повідомили про підозру

Через недбалість матері у дитини виявили затримки мовленнєвого розвитку та супутні захворювання.

На Полтавщині, у Лубенському районі, правоохоронці повідомили 32-річній жінці про підозру у невиконанні батьківських обов’язків.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша.

За інформацією правоохоронців, жінка не надавала свєму дворічному синові відповідні побутові і санітарно-гігієнічні умови. Вона нехтувала усіма рекомендаціями із забезпечення раціонального вигодовування та харчування дитини. Ба більше, систематично зловживала алкогольними напоям та не слідкувала за розвитком свого сина.

Через поганий догляд у дитини виявили затримки мовленнєвого розвитку та супутні захворювання.

"Жінці повідомили про підозру за статтею 166 "Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування". Санкція статті – обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", – повідомила Юлія Кваша.

Також за рішенням суду жінку позбавили батьківських прав, а дитина перебуває на лікуванні та реабілітації в спеціалізованому закладі.

Нагадаємо, на Рівненщині жінка народила дитину вдома та навіть не одягнула, через що дівчинка померла. Породілля просто загорнула дитину у рушник і залишила на ліжку, а сама пішла з дому.

А на Рівненщині в районній лікарні під час пологів померла 20-річна породілля та її син. Батьки жінки звинувачують медиків.

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