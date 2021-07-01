Рада 1 липня збереться на позачергове засідання на вимогу президента: що розглядатимуть нардепи

Воно має розпочатися одразу після чергового - о 16:00.

Парламент 1 липня збереться на позачергове засідання. Спікер Дмитро Разумков скликав його на вимогу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок.

На порядку денному 9 законопроєктів. Серед них - проєкти законів про олігархів та корінні народи. Розглянуть також зміни до Бюджетного, Митного та Податкового кодексів. А ще - виділення частини коштів із програми "Велике будівництво" на реставрацію культурних пам'яток.

Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", у законопроєкті 56 00, який вже прозвали антиолігархічним, деякі пункти стосуються екологічного податку, промисловості, енергетики та видобутку руди. Відтак його автори вважають, що олігархи будуть змушені платити до бюджету більше.

"Законопроєкт усуває схему затінення від оподаткування в деяких галузях економіки. Стосується це скасування певних пільг, певних нерівностей в оподаткуванні, які накопичувалися протягом багатьох років в нашому податковому кодексі, і надають цьому великому, або іншими словами олігархічному бізнесу можливості для отримання додаткових доходів", - говорить один із авторів документу, нардеп Данило Гетманцев.

За підрахунками Міністерства фінансів, у разі ухвалення законопроєкту бюджет отримає додатково близько 50 мільярдів гривень на рік. Але значну частину цих коштів заплатять не олігархи, а решта українців.

Постраждають зокрема люди, які інвестують у нерухомість. Наприклад 18-ти відсотковий податок доведеться заплатити, якщо за рік ви продаєте три і більше квартир. Платитимуть підвищений податок і забудовники під час першої здачі житла. Як наслідок все це може призвести до здорожчання нерухомості, а деякі забудовники ризикують збанкрутіти, каже економіст Михайло Кухар.

"ПДВ це плюс 20% до вартості будь якого будинку нового, що будується. Він почав будуватися за якимось інвестпланом, люди вкладали гроші. Ніхто не розраховував на такі додаткові податкові витрати. Це буде затримка в строках здачі всіх фактично об'єктів цього року ну і всі наступні", - пояснює він.

Новий закон торкнеться і аграрної сфери. Зараз за законом можна володіти ділянкою до 2 гектарів, вирощувати продукцію, продавати її й не платити податків. Проте відповідно до законопроєкту – платити доведеться тим, хто має меншу земельну ділянку - вже розміром понад 50 соток, незалежно від того, чи вирощують щось на ній. За кожен гектар понад цю норму громадянам хочуть встановити податок розміром 5% від його оціночної вартості.

Варто зазначити, що цей законопроєкт вже схвалив парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики. А сьогодні депутати розглянуть законопроєкт вже у першому читанні.

Новини України: Верховна Рада збереться на позачергове засідання на вимогу президента

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