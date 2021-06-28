Рада 28 червня збереться на урочисте засідання з нагоди Дня Конституції України

Початок засідання об 11:00.

Верховна Рада 28 червня з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України збереться на урочисте засідання.

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Про це йдеться на сайті українського парламенту.

"Відповідно до Розпорядження голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, № 150, від 15 червня 2021 року "Про відзначення 25-ї річниці прийняття Конституції України" та на виконання Постанови Верховної Ради України № 971-IX від 4 листопада 2020 року, урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 25-ї річниці ухвалення Конституції України відбудеться 28 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Початок урочистого засідання Верховної Ради України об 11:00.

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