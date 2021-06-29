Рада 29 червня збереться на чергове та позачергове засідання: що у порядку денному

Парламент працюватиме у режимі пленарних засідань до 2 липня.
У вівторок, 29 червня, Верховна Рада України о 10:00 збереться на пленарне засідання, а о 16:00 - на позачергове.
Як розповіли в ефірі ТСН.Ранок, на позачерговому засіданні депутати говоритимуть про національну оборону, розглянуть законопроєкти про національний спротив та про збільшення чисельності збройних сил України. Все це - за ініціативою президента.
На сайті ж самого українського парламенту зазначається, що на позачерговому засіданні розглядатимуть такі питання:
- проєкт Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);
- проєкт Закону України про основи національного спротиву (реєстр. № 5557);
- проєкт Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (реєстр. № 5558);
- проєкт Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);
- проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);
- проєкт Закону України про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" (реєстр. № 5478);
- проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (реєстр. № 4555).
Варто зазначити, що від 29 червня до 2 липня - у Раді пленарний тиждень.
Нагадаємо, 28 червня з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України в українському парламенті провели урочисте засідання, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.