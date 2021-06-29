Рада 29 червня збереться на чергове та позачергове засідання: що у порядку денному

Рада 29 червня збереться на чергове та позачергове засідання: що у порядку денному

Парламент працюватиме у режимі пленарних засідань до 2 липня.

У вівторок, 29 червня, Верховна Рада України о 10:00 збереться на пленарне засідання, а о 16:00 - на позачергове.

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Як розповіли в ефірі ТСН.Ранок, на позачерговому засіданні депутати говоритимуть про національну оборону, розглянуть законопроєкти про національний спротив та про збільшення чисельності збройних сил України. Все це - за ініціативою президента.

На сайті ж самого українського парламенту зазначається, що на позачерговому засіданні розглядатимуть такі питання:

проєкт Закону України про внесення змін до статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України щодо вимог до кваліфікації членів екіпажу (реєстр. № 3944);

проєкт Закону України про основи національного спротиву (реєстр. № 5557);

проєкт Закону України про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних Сил України" щодо збільшення чисельності Збройних Сил України у зв’язку із прийняттям Закону України "Про основи національного спротиву" (реєстр. № 5558);

проєкт Закону України про критичну інфраструктуру (реєстр. № 5219);

проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю (реєстр. № 3743);

проєкт Закону України про внесення зміни до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо тимчасових підстав незастосування заходів адміністративного впливу за порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї" (реєстр. № 5478);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" (реєстр. № 4555).

Варто зазначити, що від 29 червня до 2 липня - у Раді пленарний тиждень.

Нагадаємо, 28 червня з нагоди 25 річниці ухвалення Конституції України в українському парламенті провели урочисте засідання, на якому виступив президент України Володимир Зеленський.

Новини України: що обговорюватимуть депутати на позачерговому засіданні Ради

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