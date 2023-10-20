Рада церков просить не карати тих, кому віра не дозволяє брати в руки зброю

Представники церков та релігійних організацій України пропонують забезпечити альтернативну (невійськову) службу для окремих вірян.

Українців, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю, пропонують залучати до роботи з підсилення обороноздатності держави в альтернативний спосіб.

Таку пропозицію було висловлено під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

“Замість кримінального переслідування таких віруючих, буде доцільним залучити їх до роботи з підсилення обороноздатності держави за межами військових формувань”, - йдеться у повідомленні пресслужби ВРЦіРО за підсумками цієї зустрічі.

Загалом представники церков та релігійних організацій України обговорили з очільником уряду низку практичних питань, які особливо актуальні в умовах воєнного стану. Передусім йшлося про сприяння душпастирській і соціально-гуманітарній діяльності релігійних організацій, спрямованій на надання допомоги постраждалим від російської агресії.

Окрему увагу учасники зустрічі приділили суспільно-важливій діяльності священнослужителів у час війни, зокрема в якості капеланів у закладах охорони здоров’я та військових капеланів.

У зустрічі взяли участь глави та уповноважені представники Православної Церкви України, Української Греко-Католицької Церкви, Римсько-Католицької Церкви в Україні, Всеукраїнського Союзу Церков євангельських християн-баптистів, Української Церкви Християн Віри Євангельської, Церкви адвентистів сьомого дня в Україні, Української Християнської Євангельської Церкви, Української Євангельської Церкви, Української Лютеранської Церкви, Німецької євангелічної лютеранської церкви України, Духовного управління мусульман України, Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим, Об'єднання іудейських релігійних організацій України та Українського Біблійного товариства.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила керівництво Російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками Московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

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