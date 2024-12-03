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Рада цього тижня планує затвердити проект добудови Хмельницької АЕС за підтримки США і ЄС

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Рада цього тижня планує затвердити проект добудови Хмельницької АЕС за підтримки США і ЄС

Хмельницька АЕС. Фото: Енергоатом.

Верховна Рада планує цього тижня розглянути урядовий проект закону #11146 про завершення будівництва двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект порядку денного пленарних засідань Ради.

Проєкт добудови блоків 3 та 4 Хмельницької АЕС підтримали в США та ЄС. МАГАТЕ уже оголосила, що надасть технічну і консультаційну підтримку добудові блоків.

За даними групи "Рейтинг", 80% опитаних українців підтримують рішення уряду завершити будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомлялося, навесні 2024 уряд схвалив рішення добудувати Хмельницьку АЕС. Згодом це рішення підтримав комітет Верховної ради з питань енергетики.

Енергоблок #3 Хмельницької АЕС готовий на 80%. Енергоблок #4 - на 25%, Їхня сумарна потужність становить 2,2 ГВт. Завершення будівництва третього блоку займе 2,5-3 роки.

Намір України збільшувати потужності державної атомної генерації публічно підтримали США та американська компанія Westinghouse.

Раніше зазначалось, що Україна може найближчим часом розпочати добудову двох додаткових атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

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