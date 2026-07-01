Рада "дала зелене світло" створенню Українського національного пантеону: подробиці

Верховна Рада / © Верховна Рада України

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Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону.

Документ підтримали 287 народних депутатів.

Результати голосування / © Фото з відкритих джерел

Що передбачає новий закон

Закон встановлює порядок проведення конкурсів на будівництво та облаштування пантеону, визначення його управителя, а також процедуру розгляду питань щодо вшанування видатних українців.

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Крім того, документ визначає вимоги та обставини, за яких рішення про таке вшанування не може бути ухвалене.

Що таке Український національний пантеон

Як пише ВВС, український національний пантеон стане загальнодержавним місцем пам’яті, де вшановуватимуть найвидатніших представників української нації, які зробили визначний внесок у боротьбу за незалежність, розбудову держави, захист її суверенітету, розвиток науки, культури, мистецтва, спорту, літературної мови, громадянського суспільства та релігійного життя.

Згідно із законом, пантеон планують створити у Києві. Він стане не лише меморіальним комплексом, а й символом державної пам’яті про людей, які відіграли ключову роль в історії України.

Передбачається, що в пантеоні можуть бути вшановані правителі українських державних утворень різних історичних епох, президенти України, головнокомандувачі українських військових формувань, зокрема Збройних сил України, а також лауреати Нобелівської премії, видатні науковці, діячі культури, митці, спортсмени та інші особистості, чий внесок мав історичне значення для розвитку української державності.

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Водночас закон визначає чітку процедуру ухвалення рішень щодо вшанування, а також встановлює критерії, за яких особа не може бути включена до Українського національного пантеону. Остаточний перелік імен розглядатиме спеціально визначений орган відповідно до вимог закону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі в центрі Києва, де 2013 року під час Революції Гідності повалили Леніна. Також у Києво-Печерській лаврі встановили погруддя Мазепи. Глава держави назвав Мазепу видатним державним і військовим діячем, меценатом, главою козацької держави.

Також, Зеленський нагородив посмертно соліста гурту ADAM Михайла Клименко та народного артиста України Степана Гігу. Клименко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, а Гіга — орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Нагороди були присвоєні до Дня Конституції України.

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