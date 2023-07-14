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Рада достроково припинила повноваження депутатки від ОПЗЖ Плачкової

Рада достроково припинила повноваження депутатки від ОПЗЖ Плачкової

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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401
Час на прочитання
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Рада достроково припинила повноваження депутатки від ОПЗЖ Плачкової

Депутатка від ОПЗЖ Плачкова склала мандат

Напередодні Плачкова написала заяву, що хоче скласти депутатський мандат "зважаючи на сімейні обставини".

Верховна Рада України достроково припинила повноваження народної депутатки від забороненої партії ОПЗЖ Тетяни Плачкової, яка напередодні вирішила скласти депутатський мандат.

Про це повідомив парламентар Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

"У Раді вже давно лежить мій проєкт постанови про те, щоб вигнати всю ОПЗЖ з парламенту. Але його повністю ігнорують", – прокоментував він.

У день перед цим Плачкова написала заяву, що хоче скласти депутатський мандат "зважаючи на сімейні обставини".

"Припинити достроково повноваження народної депутатки України Плачкової Тетяни Михайлівни, обраної в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Опозиційна платформа – за життя", у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень", – йдеться в тексті.

Раніше суд арештував майно колишнього депутата Херсонської облради Едуарда Репілевського, який очолив окупаційне “міністерство сільського господарства та рибальства”.

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Дата публікації
Перегляди
401
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