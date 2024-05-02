Рада хоче заборонити публікувати в Реєстрі судові рішення про мобілізацію і ухилянтів

Судові рішення щодо мобілізації, ухиляння від військового обов'язку та військового обліку, а також щодо колаборантів та державних зрадників тепер можуть бути закриті для громадськості. Верховна Рада збирається заборонити публікувати в Реєстрі такі судові рішення.

На це звернула увагу "Судово-юридична газета" з посиланням на законопроєкт №7033-д.

1 травня Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував до ухвалення законопроект №7033-д, який пропонує закривати окремі відомості в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Таке рішення нардепи пояснюють "чутливістю цієї інформації в умовах війни". Доступ до рішень обіцяють відкрити через один рік після закінчення воєнного стану.

"З мотивів безпеки, загальний доступ до судових рішень у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки, у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації або проти встановленого порядку несення військової служби забезпечується через один рік після дня закінчення (скасування) воєнного стану", – йдеться у документі.

"По ньому вже мали висновок комітету, але запропонували переглянути його у зв’язку з тим, що парламент ухвалив законопроєкт про мобілізацію. Тепер окремі види судових рішень, які стосуються санкцій за невиконання свого військового обов’язку, теж пропонується закривати" – розповів член Комітету, народний депутат Роман Бабій.

Раніше ми писали, що буде з чоловіками, які ухиляються від проходження ВЛК.

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