Рада готує драконівські штрафи за перевищення швидкості: стали відомі суми

Штраф за перевищення швидкості / © ТСН

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Верховна Рада спільно з МВС розробила законопроєкт, який збільшує штрафи для водіїв за перевищення швидкості в кілька разів, а для системних порушників передбачає суму у 17 тис. грн.

Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Наразі в Україні діють такі штрафи за перевищення швидкості:

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більш ніж на 20 км/год. — 340 грн;

більш ніж на 50 км/год. — 1700 грн.

Водночас законопроєкт, розроблений спільно з МВС та Національною поліцією — «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах» — передбачає суттєве посилення відповідальності.

Нові штрафи за перевищення швидкості:

понад 20 км/год. — 680 грн;

понад 40 км/год. — 2040 грн;

понад 60 км/год. — 2720 грн;

понад 80 км/год. — 3400 грн;

у разі п’яти і більше порушень протягом року — 17 тис. грн.

Нагадаємо, раніше влада анонсувала, що в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко та очільник МВС Ігор Клименко закликали депутатів якнайшвидше підтримати законопроєкт про суттєве збільшення штрафів для водіїв, які системно порушують правила, а також виступили за розширення мережі камер автофіксації порушень.

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