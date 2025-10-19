- Дата публікації
Рада готує сюрприз вчителям: якою буде зарплата
Народна депутатка повідомила, що на освітню сферу у бюджеті на 2026 рік передбачено рекордні 257,4 млрд грн.
Пропозицію уряду щодо підвищення зарплати вчителям шкіл на 50% підтримав бюджетний комітет Верховної Ради.
Про це повідомила секретарка освітнього комітету парламенту Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.
За її словами, також було ухвалено доручення уряду розробити механізм поетапного підвищення оплати праці педагогічним та науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти від 1 січня 2026 року.
«Крім того, підтримали поправку про 500 млн грн для забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій», — повідомила Піпа.
Загалом, як наголосила народна депутатка, освіта отримає у бюджеті на 2026 рік рекордні 257,4 млрд грн.
При цьому вона зауважила, що подавала правки до бюджету, які передбачають збільшення зарплат у півтора рази для освітян всіх рівнів, а також вносила законопроєкт, який пропонував зробити це вже цього року.
«Підтримка освіти має бути системною. Працюємо, щоб у 2026-му підвищення зарплат відчули всі, хто навчає і виховує наших дітей, адже це прямо впливає на якість освіти в Україні», — наголосила політикиня.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів.