Рада може дозволити виїзд за кордон чоловікам до 24 років: зареєстровано законопроєкт

Виїзд з України

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді України законопроєкт №13685 про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком до 24 років.

Про це свідчить документ на сайті парламенту.

У Раді зареєстровано законопроєкт 13685 про внесення змін до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» щодо тимчасового обмеження права на виїзд з країни для призовників і військовозобов’язаних на період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Як нардепи аргументують дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 24 років?

Автори документа зазначили, що військовозобов’язані віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не підлягають призову. Не передбачений і призов чоловіків віком від 17 до 25 років. Хоча громадяни з цієї категорії не можуть бути мобілізовані, виїхати за межі України вони також не можуть за винятками студентів.

«Разом з тим, велика кількість чоловіків віком від 18 до 25 років, які працюють чи навчаються за кордоном, уже більше 3-х років не можуть повернутися до своїх родин в Україну, оскільки через встановлені обмеження, не зможуть знову виїхати з України. Більше того, частина родин свідомо відправляють своїх 17-річних дітей з України за кордон, розуміючи, що після досягнення ними 18 річного віку виїзд стане неможливим. Також спостерігається зростання кількості старшокласників, які виїжджають за кордон для продовження навчання в середніх навчальних закладах», — пояснюють автори законопроєкту.

Вони зазначили, що заборона на вільне пересування через кордон для чоловіків віком від 18 до 25 років створює серйозні перешкоди для повернення до України молодих людей, труднощі для збереження зв’язку з рідними та Батьківщиною. Саме тому необхідно переглянути правила виїзду за кордон для чоловіків, які не досягли віку призову на служба за мобілізацією. Ініціатори законопроєкту вважають, що це не створює істотних загроз з погляду забезпечення обороноздатності України.

Які зміни пропонує законопроєкт №13685?

Отже, законопроєктом пропонується внести зміни до Закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» — зокрема, статтю 6 доповнити ч. 7 такого змісту:

«На період дії в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану також може бути тимчасово обмежено відповідно до закону право на виїзд з України для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Зазначене тимчасове обмеження права на виїзд з України не може встановлюватися стосовно призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними віку призову на військову службу під час мобілізації«, — йдеться в тексті документа.

Крім цього, пропонується доповнити статтю 11, яка регламентує, що військовослужбовці можуть виїжджати з України на загальних підставах, словами «якщо інше не встановлено законом».

Нагадаємо, 22 серпня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що Кабінет міністрів шукає оптимальний шлях, аби з’явилася можливість для чоловіків віком до 22 років виїздити за кордон. Це потребує широкого обговорення.

Того ж дня стало відомо, що в Раді зареєстровано законопроєкт, який має дозволити виїзд за кордон лише громадянам віком до 22 років. За словами нардепа Федора Веніславського, цей законопроєкт планують винести на голосування в парламенті у першому читанні вже у вересні.