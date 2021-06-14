Рада може зібратися на позачергові засідання: коли та що планують розглядати нардепи

У п’ятницю, 18 червня, під час пленарного засідання парламенту буде Година запитань до уряду.

Народні депутати України не виключають проведення позачергових засідань Верховної Ради, які можуть відбутися і цього, і на наступного тижня.

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Так, перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук у ході засідання Погоджувальної ради керівників фракцій, груп та комітетів заявив, що Рада може збиратися на позачергові засідання, щоб розглянути питання нацбезпеки та екології.

"Враховуючи велику кількість питань, які будуть розглядатися у цей період, можливо будуть і деякі позачергові засідання. Тому я теж просив би комітети підготуватися до них. Особливо, що стосується питання національної безпеки - законопроєкти №№5557-5558, так званий законопроект про деолігархізацію №5599, а також низку екологічних питань", - зазначив Стефанчук.

Як пише "УНІАН", перед початком Погоджувальної ради про позачергові засідання також сказали і народні обранці від "Слуги народу" та "Голосу".

Так, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев зазначив, що не виключає можливості проведення позачергових засідань парламенту на цьому тижні і на наступному тижні. "Можливо, будуть на цьому тижні. Можливо будуть на наступному тижні", - сказав він.



Своєю чергою голова фракції "Голос" Ярослав Железняк не виключив, що таке засідання може відбутися вже цього четверга, 17 червня.

"Я чув, що може бути позачергове засідання в четвер, - через те, що є законопроєкт, автором якого є і партія "Голос", про те, щоб створити фонд підтримки малих і середніх фермерів. Щоб вони під час запуску ринку землі моголи отримати кредити", - сказав Железняк.

Варто зазначити, що Верховна Рада працюватиме до середини липня, а потім нардепи підуть на канікули до вересня.

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