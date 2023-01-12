Рада надала правовий статус іноземцям, які воюють у підрозділах Нацгвардії

Іноземні громадяни, які проходять службу в полку "Азов" отримали можливість легально перебувати на території України та у майбутньому отримати українське громадянство.

У четвер, 12 січня, Верховна Рада ухвалила закон про визначення порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями або особами без громадянства в підрозділах Нацгвардії, включно із полком "Азов".

Про це повідомили на сайті Верховної Ради.

“Закон спрямовано на забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства в усіх без винятку утворених відповідно до законів України військових формуваннях”, - йдеться у повідомленні.

Раніше іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, у полку "Азов", були позбавлені можливості легально перебувати на території України та у майбутньому отримати українське громадянство.

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Цим законом внесено зміни стосовно проходження служби іноземцями та особами без громадянства, які проходять службу у підрозділах Національній гвардії України.

У пояснювальній записці до закону нагадується, що з початком російсько-української війни у 2014 році багато іноземних громадян виявили бажання добровільно захищати Україну зі зброєю в руках, серед них - громадяни РФ, Білорусі та Грузії.

Під час попередніх змін до законодавства легальний статус мали лише ті з них, хто підписав контракт у підрозділах, які підпорядковуються Збройним Силам України. Відтепер легальний правовий статус отримали і ті бійці, які воюють у підрозділах, що утворились при Нацгвардії України.

“Саме таким підрозділом і є полк "Азов", у якому служить багато іноземних громадян", - наголосили у пояснювальній записці.

Нагадаємо, у Києві 26 жовтня урочисто відкрили першу табличку на вулиці "Героїв полку "Азов", яка раніше називалася на честь радянського маршала Малиновського.

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