Рада наступного тижня може зібратися на позачергові засідання: що планують розглядати нардепи

Рада наступного тижня може зібратися на позачергові засідання: що планують розглядати нардепи

29 червня - 2 липня - пленарний тиждень.

На наступному тижні, 29 червня та 1 липня, Верховна Рада планує зібратися на позачергові засідання.

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Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

"Наступного тижня у вівторок і четвер плануються позачергові засідання парламенту. Порядок денний повідомлю пізніше", - написала вона.

Раніше низка народних обранців від "Слуги народу, зокрема і Євгенія Кравчук, заявляли, що наступного пленарного тижня (29 червня - 2 липня) можуть відбутися позачергові засідання українського парламенту.

За її інформацією, на цих засіданнях депутати можуть розглянути законопроєкти про олігархів, про національний опір і зміни до податкового законодавства, які йдуть у пакеті із президентським проєктом закону про олігархів.

Нагадаємо, 2 червня Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599). Проєкт закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроєкти щодо деолігархізації. Також Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний законопроєкт, намагатимуться змінити його положення або відтермінувати його ухвалення.

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