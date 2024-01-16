Рада не змогла ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

Законопроєкт №10195 про штрафи за порушення комендантської години не ухвалено. За проголосували лише 214 депутата, тож законопроєкт не пройшов.

Про це повідомляє народний обранець Олексій Гончаренко із зали Верховної Ради.

За його словами, правки щодо запізнень на потяг, або супроводжування людини, якій потрібна медична допомога, під час комендантської години, не прийняли.

"Але і законопроєкт не пройшов. Його відправили на повторне друге читання. Будемо розглядати пізніше, не сьогодні", - додав Гончаренко.

Додамо, що законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години Верховна Рада України ухвалила в першому читанні наприкінці 2023 року. Там йшлося про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години. Раніше ТСН.ua із посиланням на інформацію правоохоронців писав, кого не каратимуть за порушення.

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