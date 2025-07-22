Рада обмежила незалежність НАБУ і САП: чи вплине це на допомогу Заходу

НАБУ / © НАБУ

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22 липня Верховна Рада України у другому читанні підтримала скандальний законопроєкт №12414, яким суттєво обмежується незалежність двох ключових антикорупційних органів — НАБУ та САП. Документ уже підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, що фактично запускає процес зміни правил гри у сфері боротьби з корупцією.

Колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос також відреагував на ухвалення закону.

Найбільше занепокоєння викликає те, що ці зміни можуть негативно вплинути на євроінтеграційні процеси України. Адже незалежність антикорупційних органів — одна з ключових умов надання фінансової допомоги та підтримки з боку Європейського Союзу. Брюссель вже висловив стурбованість і нагадав, що фінансова підтримка надається лише за умови реального прогресу у сфері демократичного врядування.

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Кривонос наголосив, що хоча військова допомога Заходу, ймовірно, не припиниться, дії парламенту можна назвати ганебними. На його думку, подібні кроки лише шкодять репутації України в очах міжнародних партнерів.

«Сподіваюсь, що військова допомога продовжуватиметься і такі дії, ганебна акція, на військову допомогу не вплине», — заявив Кривонос.

Послаблення інституційних можливостей НАБУ та САП може стати серйозним ударом по антикорупційній реформі, яку впродовж років підтримували і фінансували країни ЄС, США та інші донори. У такій ситуації під загрозою опиняється не лише майбутнє вступу до ЄС, а й загальний рівень довіри до української влади.

Нагадаємо, Служба безпеки України здійснила обшуки в офісах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Ці дії викликали значний суспільний резонанс.

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Частина політиків і громадських діячів розцінює обшуки як можливу спробу тиску на ключові антикорупційні інституції, що розслідують гучні справи проти високопосадовців. Інші натомість вважають, що підстави для слідчих дій були обґрунтованими.

Також чимало громадських діячів і журналістів закликали главу держави не підпсувати цей закон, бо це, за їхніми словами, загрожує зриву євроінтеграції. Зокрема, правозахисники Transparency International Ukraine наголосили, що законопроєкт — пряма загроза незалежності НАБУ і відкат назад у сфері антикорупційної реформи.

Проте НАБУ та САП звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом не підписувати закон, наголосивши, що його ухвалення перетворює дві незалежні інституції на повністю підконтрольні.