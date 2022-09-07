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Рада обрала нового очільника Фонду державного майна

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Рада обрала нового очільника Фонду державного майна

Фото: Getty Images

Верховна Рада України обрала нового голову Фонду державного майна.

Ним став колишній депутат від партії "Голос" й член української переговорної делегації з Росією Рустем Умєров.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Гончеренка, під час засідання, призначення Умєрова новим головою Фонду держмайна підтримали 282 члени Верховної ради. Наразі Умєров вже склав повноваження народного депутата. 

За словами Гончаренка, після 24 лютого Умєров брав участь в дуже "чутливих питаннях", зокрема перемовинах з Росією, перемовинах щодо зернового коридору, очолював парламентську комісію по контролю за наданою Україні зброї, тощо.

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