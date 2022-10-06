Рада офіційно закликала ООН, Євросоюз та НАТО не визнавати так звані "референдуми" окупантів

У Раді просять світову спільноту офіційно не визнавати псевдореферендуми та внести РФ до списку країн-терористів.

Верховна Рада України офіційно звернулася до ООН, ЄС, НАТО, парламентів та урядів країн не визнавати так звані російські "референдуми" на захоплених українських територіях та визнати РФ державою-спонсоркою тероризму.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, відповідну постанову сьогодні, 6 жовтня, ухвалив парламент України.

Окрім заклику до невизнання "референдумів" на окупованій території Рада просить посилити санкційний тиск, визнати РФ державою–спонсоркою тероризму та запровадити санкції, передбачені для такої держави. Йдеться, зокрема, про повне ембарго на торгівлю енергоносіями з державними та приватними компаніями, афілійованими з Російською Федерацією, а також відключенням від системи SWIFT усіх фінансових установ Росії.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб організатори цих фейкових "референдумів" максимально понесли відповідальність", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, на церемонії у Кремлі 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Пізніше російський диктатор видав чергову маячню про те, що результати псевдореферендумів на захоплених територіях України були нібито прозорими і "не підлягають жодному сумніву".

Згодом кремлівський диктатор Володимир Путін вніс зміни до Конституції Росії, аби завершити процедуру спроби анексії українських земель.

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