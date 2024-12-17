Рада підтримала нові правила торгівлі транспортом: що зміниться для бізнесу

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9083, який спрощує процедуру торгівлі транспортними засобами.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

"Рада схвалила нові правила торгівлі транспортними засобами (№9083)", — написав депутат.

За документ проголосували 270 народних депутатів.За словами нардепа, законопроєкт надає підприємствам, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею автомобілями, можливість викуповувати та продавати транспортні засоби без обов’язкової постановки їх на облік у Сервісних центрах МВС та Територіальних центрах комплектування.

Нагадаємо, нещодавно в Україні впали продажі вживаних авто.

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