Рада підтримала позбавлення Бойка звання "Героя України": що далі

Верховна Рада підтримала звернення до президента щодо позбавлення Юрія Бойка звання "Героя України". "За" проголосували 232 депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Що або хто саме заважає Президенту самому це зробити залишилось без відповіді.… Ну ок, допоможемо згадати", – завершив нардеп.

Нагадаємо, у четвер, 19 грудня, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

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