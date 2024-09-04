Рада підтримала звільнення Камишіна з посади керівника Мінстратегпрому

Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Железняк повідомив, що, попри повідомлення в ЗМІ, він не буде призначений на посаду заступника голови Офісу президента. Натомість він працюватиме у статусі стратегічного радника. Він також зазначив, що функцію Ростислава Шурми після його звільнення, ймовірно, буде скорочено в ОП, що, за його словами, є позитивним рішенням.

Камишін виступив на засіданні Верховної Ради. Він розповів про свою діяльність на посаді, зазначивши, що при приходу на посаду побачив значний розрив між планами та можливостями, зокрема в ремонті танків. Камишін також похвалився створенням нової ракети-дрона та успішними випробуваннями балістичної ракети. Він підкреслив, що за час його роботи Україна отримала 671 млн доларів від іноземних партнерів для закупівлі зброї для ЗСУ, а також активно проводить міжнародні оборонні заходи.

Камишін очолював Міністерство стратегічних галузей промисловості з 2023 року і був членом Ставки верховного головнокомандувача з квітня 2023 року. Раніше він був головою правління «Укрзалізниці» та працював у Dragon Capital і SCM. Камишін також заснував кілька компаній, включаючи Latifundist Media та Grano Group.

Нагадаємо, 4 вересня сталося масове звільнення українських посадовців. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба написав заяву про відставку.

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