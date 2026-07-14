Рада підтримала декриміналізацію порно: законопроєкт пройшов перше читання

Декриміналізація порно в Україні / © Верховна Рада України

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №15294, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, а також скасування кримінального переслідування за створення дорослого контенту.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про декриміналізацію порно

За відповідне рішення в першому читанні проголосували 231 народний депутат. Проти проголосували 8 нардепів, утрималися — 3, а 55 депутатів не брали участі в голосуванні.

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Законодавча ініціатива пропонує розмежувати відповідальність за контент для повнолітніх та злочини, пов’язані із сексуальною експлуатацією неповнолітніх, суттєво посиливши покарання за останні.

Ухвалений документ передбачає внесення змін до статей 301–303 Кримінального кодексу України. Загалом за злочини такого характеру стосовно неповнолітніх пропонують покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Законопроєкт готується до розгляду у другому читанні.

Це вже не перша спроба парламенту врегулювати це питання з метою ліквідації корупційних схем, на яких наживаються окремі правоохоронці. Після того як 28 травня аналогічній ініціативі не вистачило голосів, 4 червня у Верховній Раді зареєстрували новий, компромісний законопроєкт, під яким підписалися, зокрема, й ті депутати, які раніше голосували проти.

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Зокрема, нардепи хочуть посилити кримінальну відповідальність за:

збут або розповсюдження серед неповнолітніх та малолітніх порнографічної продукції, зображень чи комп’ютерних програм;

одержання доступу, придбання, зберігання, ввезення, перевезення, виготовлення, збут і розповсюдження дитячої порнографії;

проведення видовищних заходів сексуального характеру за участю дітей;

створення або утримання місць розпусти й звідництво із залученням неповнолітніх чи малолітніх;

сутенерство або втягнення дітей у заняття проституцією.

Водночас законопроєкт пропонує декриміналізувати ввезення, зберігання, виготовлення, перевезення, збут і розповсюдження порнографічного контенту для повнолітніх осіб.

Голосуванню передувала гостра дискусія в залі засідань. Зокрема, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко висловила занепокоєння, що після ухвалення документа Україна ризикує перетворитися на «великий порнографічний хаб».

Опоненти ж наголошували, що порноіндустрія в країні вже існує де-факто, але через відсутність правового поля держава позбавлена можливості отримувати з неї податкові надходження.

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Топпосадовці Нацполіції «кришували» порнобізнес

Нагадаємо, високопосадовців Нацполіції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях відсторонено від службових обов’язків через причетність до «кришування» мережі порностудій.

За даними слідства, посадовці сприяли виготовленню та розповсюдженню порнографічного контенту через Інтернет. Під час обшуків у них вилучили шість елітних автомобілів і понад 22,6 млн грн у різній валюті.

У пресслужбі Національної поліції повідомили про початок службового розслідування щодо чотирьох топпосадовців, за результатами якого найближчим часом ухвалять кадрові рішення.

Нацполіція наголосила на повній співпраці зі слідством для неупередженого з’ясування обставин і підкреслила, що очищення структури від недоброчесних працівників та жорстка реакція на корупцію залишаються її ключовими пріоритетами.

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