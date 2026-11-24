Верховна Рада України / © УНІАН

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Верховна Рада України 24 листопада проголосувала в першому читанні за президентський законопроєкт №16220, який змінює порядок декларування майна та доходів окремих категорій військовослужбовців під час воєнного стану. За проголосували 287 народних депутатів.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

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Згідно з документом, військовослужбовці, які беруть участь у бойових діях, повинні подати декларації протягом 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану, завершення їхньої участі в бойових діях або звільнення з військової служби.

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Відтермінування подання декларацій для військових під час війни

Згідно із законопроєктом, військовослужбовці СБУ та інших розвідувальних органів України отримують відстрочку від подання декларацій лише на період виконання бойових завдань. Інші військовослужбовці цих структур повинні декларувати доходи у встановлені загальні терміни. Якщо військовий не подавав декларацію від 2021 року, йому необхідно буде зробити це протягом 90 днів після набуття законом чинності.

Для військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держспецзвʼязку та Управління держохорони передбачено відтермінування подання декларацій на 90 календарних днів після припинення або скасування воєнного стану, завершення участі в бойових діях чи звільнення зі служби. Водночас після звільнення військовослужбовця та подання ним декларації документ буде оприлюднений.

Хто з військових повинен подавати декларації під час війни

Право на відтермінування подання декларацій за зазначеними правилами не поширюватиметься на військовослужбовців, які:

обіймають державні керівні та адміністративні посади, зокрема міністрів, їхніх заступників, керівників органів влади, військових адміністрацій та правоохоронних органів;

входять до складу військово-лікарських або лікарсько-льотних комісій чи відряджені до них;

проходять службу в ТЦК та СП або відряджені до них, за винятком рядового складу підрозділів охорони центрів комплектування;

займаються організацією та проведенням публічних і оборонних закупівель, укладанням відповідних договорів або контролем якості продукції оборонного призначення.

Декларації військових будуть відкритими — кого саме це зачепить

Законопроєктом також пропонується змінити правила обмеження публічного доступу до декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Зокрема, обмеження доступу не поширюватимуться на декларації посадовців державних органів, які належать до сил безпеки, але не беруть безпосередньої участі у бойових діях.

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Крім того, відкритими залишатимуться декларації визначених законопроєктом високопосадовців. Йдеться, зокрема, про міністрів та їхніх заступників, керівників правоохоронних органів, начальників військових адміністрацій, народних депутатів і керівництво Офісу президента.

Очільники відповідних держорганів мають щороку до 1 квітня перевіряти, чи зберігаються підстави для обмеження доступу до декларацій їхніх працівників. У разі зникнення таких підстав про це потрібно буде повідомити Нацагентству з питань запобігання корупції протягом 10 робочих днів.

Водночас НАЗК щороку до 1 лютого має публікувати узагальнену статистику про кількість декларантів, чиї документи були вилучені з відкритого доступу, а також результати перевірок обґрунтованості таких обмежень.

Нагадаємо, після появи інформації про розслідування НАБУ та САП «Карфаген 2», у якому фігурують силовики СБУ, поліцейські та прокурори, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку законопроєкту про повернення обов’язкового декларування для всіх працівників Служби безпеки.

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У зверненні 9 листопада Зеленський закликав Раду підтримати низку важливих законопроєктів. Серед ключових ініціатив глави держави — повернення обов’язкового декларування для співробітників СБУ та приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

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