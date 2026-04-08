Рада підтримала податок для цифрових платформ: що зміниться

Верховна Рада ухвалила у першому читанні доопрацьований законопроєкт №15111-д, який вводить нові правила оподаткування доходів із цифрових платформ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосували 234 народні депутати. Ініціатива є частиною забов’язань України перед МВФ.

«Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці», — зазначив нардеп.

Відповідно до тексту законопроєкту, він передбачає автоматичну передачу даних про доходи користувачів платформ до Державної податкової служби відповідно до стандартів ОЕСР та законодавства ЄС. Оператори платформ будуть зобов’язані ідентифікувати користувачів і звітувати про їхні заробітки раз на рік через електронний сервіс.

Нові правила стосуються доходів від продажу товарів, надання послуг, оренди нерухомості та транспортних засобів.

Для громадян пропонують окремий податковий режим: 5% від доходу та 5% військового збору. Ним зможуть скористатися фізичні особи від 18 років, у тому числі самозайняті, якщо діяльність через платформу не збігається з їхнім основним видом діяльності, особи без найманих працівників та ті, хто не продає підакцизні товари.

Річний дохід для застосування цього режиму не має перевищувати 834 мінімальні зарплати (приблизно 7,2 млн грн станом на 2026 рік).

Водночас передбачено пільгу: якщо дохід від продажу товарів через платформи за рік не перевищує еквівалент 2000 євро, він не оподатковується.

Податковим агентом виступатиме оператор платформи — саме він нараховуватиме та сплачуватиме податок. Якщо ж користувач перевищить встановлені ліміти, податкові зобов’язання визначатиме ДПС.

Ухвалення цього законопроєкту передбачене зобов’язаннями України перед МВФ у межах подальшого фінансування. Рада директорів Фонду вже погодила нову програму для України обсягом 8,1 млрд доларів на 2026–2029 роки.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала, ще один законопроєкт з пакету МВФ, який передбачає подовження дії чинного військового збору після скасування воєнного стану.