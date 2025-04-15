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Рада попередньо підтримала скорочення пенсій для працівників прокуратури
Попередня спроба ухвалити цей законопроєкт провалилася через нестачу чотирьох голосів.
Верховна Рада з другої спроби проголосувала за законопроєкт №12278, яким передбачено зміни до пенсійного забезпечення працівників прокуратури.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Законопроєкт підтримали 239 народних депутатів.
Документ передбачає кілька ключових змін:
пенсія за вислугу років призначатиметься прокурорам лише після їх звільнення з органів прокуратури;
передбачено новий порядок перерахунку пенсій для силовиків і працівників прокуратури — з урахуванням зростання доходів населення та інфляції;
закріплюється, що будь-які зміни до пенсійного законодавства мають вноситися виключно окремим законом про зміни до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
За словами Железняка, попередня спроба ухвалити цей законопроєкт провалилася через нестачу чотирьох голосів, однак цього разу голосування пройшло успішно.
Раніше повідомлялось, що кількість депутатів Верховної Ради можуть скоротити з 450 до 300 осіб через зменшення чисельності населення України.