Рада пішла на канікули: нардеп пояснив, що буде після ухвалення закону про НАБУ і САП

Рада пішла на літні канікули / © Getty Images

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Після ухвалення скандального законопроєкту 12414, поправки до якого передають генпрокурору повноваження керувати Національним антикорупційним бюро (НАБУ) і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП), 23 липня Верховна Рада пішла на відпочинок на чотири тижні, до кінця серпня.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

На цьому тлі Железняк заявив, що «історію з „виправимо за два тижні“ щодо НАБУ та САП» закінчено.

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«Не ведіться на історію „виправимо за два тижня“ щодо НАБУ та САП… Для розуміння: Рада після руйнації антикорупційного законодавства зараз пішла на „перерву“… на 4-ри тижні, до 20-х чисел серпня…. Тож нічого навіть теоретично не буде. Ну а там далі зроблять вигляд, що і тема вже не так актуальна. Як завжди….», — написав Железняк.

Нагадаємо, президент Зеленський зробив заяву після зустрічі з керівниками правоохоронних і антикорупційних органів, яких 23 липня зібрав на тлі суспільного резонансу щодо підписання закону № 12414.

Зокрема, він сказав, що «всі ми чуємо, що каже суспільство». А під час зустрічі обговорив необхідні адміністративні, законодавчі рішення, які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози.

Також з його слів, наступного тижня має відбудеться робоча зустріч щодо загального плану дій. А вже за два тижні — буде підготовано спільний план «із конкретними необхідними кроками, які впровадять, щоб зміцнити Україну та зняти наявні питання, дати більше справедливості й реально захистити інтереси українського суспільства».

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Що відомо про скандальний закон про НАБУ і САП

Зазначимо, що 22 липня ввечері президент України Зеленський підписав закон № 12414, який змінює Кримінальний кодекс країни. Зокрема, генпрокурор тепер матиме наступні повноваження:

зможе забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

стає фактичним керівником САП і зможе передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

матиме право надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

зможеʼсамостійно закривати справи за підозрою щодо топпосадовців.

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