Рада подовжила до кінця січня 2027 року мобілізацію в Україні

Верховна Рада / © Associated Press

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Сьогодні, 26 жовтня, Верховна Рада проголосувала за подовження проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

«За» проголосував 281 парламентар.

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Документ набуде чинності від 31 жовтня і діятиме до 29 січня 2027 року.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Верховна Рада підтримала подання президента.

Минулого разу воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено Верховною Радою 14 липня.

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