ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Рада подовжила до кінця січня 2027 року мобілізацію в Україні

Це вже 21-е подовження загальної мобілізації від початку повномасштабної війни.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Верховна Рада

Верховна Рада / © Associated Press

Сьогодні, 26 жовтня, Верховна Рада проголосувала за подовження проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

«За» проголосував 281 парламентар.

Документ набуде чинності від 31 жовтня і діятиме до 29 січня 2027 року.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти щодо подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на три місяці.

Верховна Рада підтримала подання президента.

Минулого разу воєнний стан та мобілізацію в Україні було продовжено Верховною Радою 14 липня.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie