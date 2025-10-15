ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
724
1 хв

Рада повинна позбавити російську мову особливого захисту: звернення мовної омбудсменки

До українського парламенту внесено законопроєкт, за яким буде оновлено перелік мов, захищених Європейською хартією.

Богдан Скаврон
Російська мова в Україні

Російська мова в Україні / © ТСН.ua

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська звернулася до народних депутатів із закликом ухвалити закон, який передбачає позбавлення російської мови підтримки та особливого захисту.

Про це вона написала у соцмережі Facebook.

Законопроєктом №14120 пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

«Простими словами — вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій», — зазначила Івановська.

Мовна омбусменка нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об’єкту і цілі цього міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний Суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти — задля справедливості, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», — наголосила вона.

Нагадаємо, за відмову спілкуватися з пасажирами українською мовою таксистам загрожує штраф.

