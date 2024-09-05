Рада призначила нового очільника Мінстратегпрому: що про нього відомо

Призначення Германа Сметаніна підтримано 247 голосами народних депутатів.
Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.
Нардеп уточнив, що призначення Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.
Що відомо про Германа Сметаніна
Відомо, що Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.
Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.
У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".
З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод".
У квітні 2023 року Кабінетом міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".
28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ "Українська оборонна промисловість".
Нагадаємо, 4 вересня Рада підтримала відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
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