Рада призначила нового очільника Мінстратегпрому: що про нього відомо

Верховна Рада підтримала призначення Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Нардеп уточнив, що призначення Сметаніна було підтримано 247 голосами народних депутатів.

Призначення Германа Сметаніна підтримали 247 нардепів / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Що відомо про Германа Сметаніна

Відомо, що Герман Сметанін з 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.

Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".

З квітня 2021 року по квітень 2023 року працював директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод".

У квітні 2023 року Кабінетом міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

28 червня 2023 року Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ "Українська оборонна промисловість".

Нагадаємо, 4 вересня Рада підтримала відставку Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

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