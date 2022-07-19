Рада призначила нову міністерку соціальної політики: хто очолить відомство

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.
"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Так, зі "Слуги народу" проголосували "За" 209 депутатів;
"Європейська солідарність" – 0;
"Батьківщина" – 0;
"Платформа за життя та мир" – 15;
"За майбутнє" – 13;
"Голос" – 7;
"Довіра" – 17;
"Відновлення України" – 11;
Позафракційні – 10.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проводить кадрові зміни в Службі безпеки України. У вівторок, 19 липня, глава держави звільнив керівників СБУ у п'яти областях, а також призначив у їхні крісла нових очільників.
Читайте також:
- Рада звільнила Баканова з посади глави СБУ
- Зеленський влаштував масове зачищення в СБУ: звільнено п'ять голів в областях
- Комісія оголосила керівника САП: що про нього відомо
- Зеленський вніс до Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової