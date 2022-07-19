Рада призначила нову міністерку соціальної політики: хто очолить відомство

"За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, зі "Слуги народу" проголосували "За" 209 депутатів;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за життя та мир" – 15;

"За майбутнє" – 13;

"Голос" – 7;

"Довіра" – 17;

"Відновлення України" – 11;

Позафракційні – 10.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський проводить кадрові зміни в Службі безпеки України. У вівторок, 19 липня, глава держави звільнив керівників СБУ у п'яти областях, а також призначив у їхні крісла нових очільників.

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