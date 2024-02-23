Рада проголосувала за демобілізацію строковиків з відстрочкою від нового призову

Парламент України ухвалив рішення про звільнення зі служби строковиків, термін служби яких завершився під час дії воєнного стану.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Після демобілізації строковики отримають відстрочку від нового призову, терміном 12 місяців.

"За" виступило 319 народних обранців.

Тепер очікується відповідний указ президента Володимира Зеленського, який запустить процес звільнення.

Нагадаємо, 22 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект №11035 про демобілізацію строковиків. Документ був визначений "як невідкладний".

Відповідно до тексту законопроєкту конкретних термін, після якого строковик може бути демобілізований, немає, тому це буде вирішувати глава держави.

"...військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону, як виняток з положень частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України", - сказано у тексті законопроєкту.

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