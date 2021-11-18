Рада проголосувала за посилення кордону: для відбиття нападу дозволено застосовувати бойове озброєння

За це рішення проголосував 271 народний обранець.

Верховна Рада розширила права Державної прикордонної служби для захисту кордону та дозволила застосовувати особовим складом бойової техніки та озброєння.

Так, 18 листопада нардепи ухвалили закон про внесення змін до закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо вдосконалення порядку використання та застосування заходів примусу, бойової техніки та озброєння особовим складом Державної прикордонної служби України (№5232).

Зазначається, що цим законом надається право прикордонникам використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку, зброю кораблів, катерів та суден забезпечення, озброєння повітряних суден) в порядку та на підставах, передбачених цим законом, статутами Збройних сил України та іншими нормативно-правовими актами.

Військовослужбовці та працівники ДПС мають право застосовувати вогнепальну зброю, зокрема, для відбиття нападу на об'єкти, що перебувають під охороною, службовий транспортний засіб, військове майно, жиле та нежиле приміщення, а також звільнення таких об'єктів у разі їх захоплення. Ввогнепальна зброя може також застосовуватися для відбиття нападу на прикордонника у разі загрози його життю чи здоров'ю.

Крім того, з метою захисту та охорони державного кордону України можуть застосовуватися засоби візуального і технічного спостереження та фіксації, технічні засоби прикордонного контролю, світлотехнічні та сигналізаційні засоби, інші технічні засоби охорони держкордону, а також інженерні боєприпаси, споруди і загородження.

Водночас заборонено застосовувати заходи примусу до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку, осіб з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, крім випадків учинення такими особами групового та/або збройного нападу чи опору або, якщо є безпосередня загроза життю чи здоров'ю військовослужбовця або працівника ДПС чи іншої особи, якщо відбити такий напад, опір або усунути загрозу іншими способами і засобами неможливо.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції. Деякі експерти та європейські та американські чиновники припускають, що метою штучної міграційної кризи може бути відволікання уваги від підготовки з боку Росії нової атаки проти України.

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