Рада провалила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада не підтримала в другому читанні закон про адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години. “За” документ проголосували лише 190 народних обранців.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, закон про адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години вважається повністю відхиленим.

“Що там мало бути… вводили адмінвідповідальність за порушення заходів режиму воєнного стану, в тому числі комендантської години у вигляді штрафу. Протоколи складатиме поліція, притягуватиме суд. Законопроєкт передбачає доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень), та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану”, - розповів Ярослав Железняк.

Також передбачалося надати правоохоронцям право проводити адміністративне затримання порушників комендантської години.

Нагадаємо, що народні депутати "Євросолідарності" заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи поставити на розгляд законопроєкт про заборону УПЦ Московського патріархату.

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